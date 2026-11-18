El informe, presentado ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), se centra en un incidente ocurrido el 20 de septiembre de 2024, cerca de la localidad de Illinka, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk. Según los investigadores, una granada identificada como RG-Vo habría sido utilizada para dispersar gas CS contra soldados ucranianos.

Como parte de las pruebas, la OPAQ confirmó la presencia de esta sustancia y de sus componentes relacionados en muestras de una granada y del suelo recogidas durante la investigación. Además, su Secretaría Técnica revisó los procedimientos utilizados por Ucrania para recopilar, documentar y preservar las evidencias.

A partir de esos elementos, las autoridades ucranianas concluyeron que la granada fue fabricada en Rusia y llegó a las fuerzas armadas de ese país a través de sus canales de suministro militar. No obstante, es importante precisar que la atribución directa a las fuerzas rusas corresponde a la investigación nacional de Ucrania, no a una determinación independiente de la OPAQ.

La gravedad de la denuncia radica en que el gas CS, aunque se utiliza como agente antidisturbios, está prohibido como método de guerra por la Convención sobre Armas Químicas. Por esta razón, la Unión Europea insistió en que cualquier uso de estas sustancias debe investigarse y que sus responsables deben rendir cuentas.

En ese sentido, el bloque comunitario calificó de inaceptable el empleo de armas químicas por parte de cualquier Estado o actor no estatal, en cualquier lugar y circunstancia. También respaldó las investigaciones ucranianas y advirtió que está dispuesto a adoptar nuevas medidas contra quienes resulten responsables.

Esta advertencia se suma al régimen de sanciones que la UE ya mantiene contra personas y entidades vinculadas con la proliferación y el uso de armas químicas. Las medidas incluyen restricciones de viaje y congelación de activos, y su vigencia fue prorrogada hasta octubre de 2031.

Por su parte, Rusia ha rechazado anteriormente las acusaciones sobre el uso de armas químicas en Ucrania y ha responsabilizado a Kiev de este tipo de prácticas. Sin embargo, hasta este miércoles no se conocía una respuesta específica de Moscú al nuevo informe.