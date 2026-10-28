Accidente de tren en España EN VIVO 🔴: últimas noticias, víctimas y posibles causas del choque

En la mañana de este miércoles 28 de octubre, sobre las 8:54 (hora local de España), se presentó un fuerte choque de trenes en Toledo, que hasta el momento ha dejado más de 60 muertos.

Los dos trenes de alta velocidad chocaron en la línea que conecta Madrid con Sevilla, Renfe confirmó que uno de los convoyes implicados cubría la ruta entre Madrid-Puerta de Atocha y Sevilla-Santa Justa.

Tras la tragedia, el alcalde de Urda anunció que habilitarán instalaciones municipales para atender a las víctimas y esperan la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente.

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