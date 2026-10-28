Accidente de tren en España EN VIVO 🔴: últimas noticias, víctimas y posibles causas del choque
Siga aquí las últimas noticias y reportes oficiales del choque de trenes en Toledo, España:
En la mañana de este miércoles 28 de octubre, sobre las 8:54 (hora local de España), se presentó un fuerte choque de trenes en Toledo, que hasta el momento ha dejado más de 60 muertos.
Los dos trenes de alta velocidad chocaron en la línea que conecta Madrid con Sevilla, Renfe confirmó que uno de los convoyes implicados cubría la ruta entre Madrid-Puerta de Atocha y Sevilla-Santa Justa.
Tras la tragedia, el alcalde de Urda anunció que habilitarán instalaciones municipales para atender a las víctimas y esperan la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente.
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Accidente de tren Madrid-Sevilla HOY: EN VIVO
10:00 A.M. | 200 los militares de la Unidad Militar de España desplegados en el accidente de Los Yébenes.
8:50 A.M. | Primeras imágenes de labores de rescate por parte del Servicio Aéreo
8:40 A.M. | La Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario.
8:30 A.M. | Se eleva a 64 el número de muertos en el accidente de tren
8:00 A.M. | La exministra de Trabajo del Partido Popular, Fátima Báñez, viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo.
5:30 A.M. | Confirman al menos 30 muertos por el accidente ferroviario de Urda (Toledo)
6:00 A.M. | Presidente, Pedro Sánchez, expresó su consternación por el accidente ferroviario en Toledo
5:00 A.M. | Accidente ferroviario en España. Cortada la circulación ferroviaría entre Madrid y Andalucía
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...