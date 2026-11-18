De acuerdo con la hoja de ruta, para 2040 el país aspira a completar la descarbonización de su sistema eléctrico y reducir las emisiones netas en un 90 % respecto a los niveles de 1990.

Ese mismo año también prevé eliminar los combustibles fósiles en sectores como los edificios residenciales, los servicios, la agricultura y la movilidad urbana.

La transición continuará durante la siguiente década. Para 2050, el abandono del petróleo, el gas y el carbón se extenderá al transporte pesado y a la industria, con el objetivo de que España alcance una economía libre de hidrocarburos.

Por otra parte, el plan mantiene las metas fijadas para 2030: que el 81 % de la electricidad proceda de fuentes renovables y que estas representen el 48 % del consumo final de energía.

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Seis ejes para impulsar la transición energética

La estrategia se estructura en seis áreas: eficiencia energética, electrificación renovable, innovación tecnológica, expansión de las energías limpias, transición justa y equidad.

Entre las soluciones tecnológicas contempladas figuran el hidrógeno verde y los biocombustibles, que contribuirían a sustituir los combustibles fósiles en distintos sectores de la economía.

El documento también plantea garantizar el acceso a energía asequible para hogares y empresas, combatir la pobreza energética y atender las necesidades de las zonas rurales.

Además, establece que, a partir de 2030, los recursos públicos destinados al apoyo en materia energética se dirigirán exclusivamente a las energías renovables.

España y Portugal avanzan en sus objetivos climáticos

Según las fuentes conocedoras del documento citadas por EFE, desde 2019 el consumo de combustibles fósiles en España ha disminuido un 9 %. Asimismo, en 2025 se hizo efectivo el fin estructural del carbón.

El anuncio coincide con la presentación de la hoja de ruta de Portugal durante la Cumbre del Clima COP31, celebrada en Antalya, Turquía.

El país vecino se propone alcanzar la neutralidad climática en 2045 y reducir a la mitad su dependencia energética externa para 2034. Su estrategia contempla cinco áreas prioritarias: electricidad, edificios, industria, transporte y aviación.

De esta manera, España y Portugal plantean objetivos a largo plazo para transformar sus sistemas energéticos y reducir su dependencia de los combustibles fósiles.