Ascienden a 69 los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Guardia Civil pide ayuda para identificar a personas desaparecidas en el choque de trenes en España (Photo by Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Al menos 69 personas han muerto en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ocurrido el miércoles, según ha informado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha explicado que una persona más de las que se habían contabilizado hasta ahora ha muerto mientras estaba ingresada.

Al término de la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, García-Page ha añadido que de los 110 heridos, 60 han recibido ya el alta médica y 50 permanecen hospitalizados en distintos centros. Los cuatro de mayor gravedad evolucionan de manera positiva.

Los servicios movilizados para atender esta catástrofe bajo la coordinación de Emergencias de la Consejería de Administraciones Públicas llegaron a 1.300 efectivos y, sólo en medios sanitarios, actuaron 150 medios terrestres, entre ambulancias, UVI, soportes vitales básicos y 7 helicópteros, en los que se pudieron hacer hasta 8 transfusiones de sangre en vuelo, ha detallado.

La Guardia Civil habilitó diferentes oficinas para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario.

Los puntos son:

Zona de la Guardia Civil en Madrid (Calle Batalla del Salado 32)

Zona de Andalucía (Avenida de la Borbolla nº 8, Sevilla)

Comandancias de Córdoba (Entrada por Avenida de los Mozaharabes)

Comandancia de Toledo (Avenida Barber Nº 42).

El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y la toma de muestras de ADN de los familiares que acudan a estas oficinas para así poder agilizar el proceso de identificación.

Aviso a familiares de pasajeros no localizados: La única vía de comunicación oficial es la Guardia Civil, si ya han acudido a una de estas oficinas, la Guardia Civil contactará con ellos cuando tengan noticias.

“Por ello hacemos un llamamiento a los familiares directos para que acudan lo antes posible a estas dependencias para agilizar la identificación”, asegura la Guardia.