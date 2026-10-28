El desgarrador testimonio de Manuel, vecino que corrió a auxiliar en choque de trenes cerca de Urda

Al menos 68 personas han muerto en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre de 2026 en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid. El hecho ocurrió cerca de la estación de la población de Urda, entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo, en los que viajaban cerca de 600 pasajeros.

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Manuel, un vecino de Urda, relató cómo fueron los primeros instantes posteriores al choque, cuando la solidaridad de los habitantes marcó la diferencia.

Manuel narró cómo corrió de inmediato hacia el punto del siniestro con la intención de prestar su ayuda. Al llegar al lugar, se encontró con una realidad devastadora: “Me he encontrado con una tragedia muy grande”.

“Muchos heridos, muchas víctimas. He intentado ayudar, me he puesto a disposición de todavía de la poca gente que había, de los médicos que me mandaban y me iban diciendo que he estado aquí, el otro allá”, añadió.

Comentó que el lugar comenzó a llenarse de recursos de emergencia de la Guardia Civil, ambulancias y helicópteros de rescate. Manuel tomó la iniciativa de trasladar a los heridos leves en sus vehículos hasta Urda para facilitar la evacuación.

El habitante de Urda confesó que lo que más le afectó fue presenciar cómo examinaban a los heridos para ver si aún tenían signos vitales. “Y cuando se hacía un corro también para sacar, pues ya venían con la camilla con la manta echada; ya sabíamos que era una víctima. Eso es lo que más me ha impactado.

También me ha impactado, claro, a la gente que he trasladado, que a lo mejor le fue tener una pierna rota, una costilla; no podían respirar, unos tenían frío, otros no sabían dónde estaban", manifestó.

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