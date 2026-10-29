Carolina Figueredo Carrillo será la directora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)
Su hoja de vida fue publicada en consulta pública por la entidad el 28 de octubre de 2026
Caracol Radio conoció que Carolina Figueredo Carrillo será la nueva directora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Su hoja de vida fue publicada en consulta pública por la entidad el 28 de octubre de 2026.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...