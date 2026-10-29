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29 oct 2026 Actualizado 14:17

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Carolina Figueredo Carrillo será la directora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

Su hoja de vida fue publicada en consulta pública por la entidad el 28 de octubre de 2026

Carolina Figueredo Carrillo. Foto tomada de LinkedIn / Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

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Caracol Radio conoció que Carolina Figueredo Carrillo será la nueva directora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Su hoja de vida fue publicada en consulta pública por la entidad el 28 de octubre de 2026.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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