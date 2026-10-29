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29 oct 2026 Actualizado 19:51

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Política

Ley de Competitividad del gobierno De la Espriella fue aprobada en primer debate

Las comisiones sextas del Congreso le dieron el visto bueno al proyecto que ahora será debatido en las plenarias de Senado y Cámara.

Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amin. Foto: @DNP_Colombia

Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amin. Foto: @DNP_Colombia

Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amin. Foto: @DNP_Colombia
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El proyecto de Ley de Competitividad, también conocido como “ley anti trámites”, impulsado por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y liderado por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, fue aprobado en primer debate en las comisiones sextas conjuntas.

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