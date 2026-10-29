Ley de Competitividad del gobierno De la Espriella fue aprobada en primer debate
Las comisiones sextas del Congreso le dieron el visto bueno al proyecto que ahora será debatido en las plenarias de Senado y Cámara.
El proyecto de Ley de Competitividad, también conocido como “ley anti trámites”, impulsado por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y liderado por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, fue aprobado en primer debate en las comisiones sextas conjuntas.
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