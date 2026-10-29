Antioquia capacitará a autoridades indígenas de 20 comunidades en administración de recursos

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia puso en marcha un programa de formación y acompañamiento dirigido a autoridades de 20 comunidades indígenas de Urabá y el Nordeste del departamento. Con el propósito de fortalecer sus capacidades para administrar recursos, formular proyectos y gestionar iniciativas que respondan a las necesidades de sus territorios.

El programa cuenta con una inversión superior a los $457 millones y se desarrolla mediante un convenio de asociación entre la Administración Departamental, a través de la Gerencia Indígena, y la Corporación para el Desarrollo Industrial Agropecuario (DIA). Entidad que trabaja en el desarrollo rural y agropecuario mediante la investigación científica.

De acuerdo con la Gobernación, el proceso busca brindar herramientas administrativas y técnicas a las comunidades para fortalecer el gobierno propio, mejorar el manejo de los recursos y ampliar su capacidad para desarrollar proyectos que contribuyan al bienestar de sus habitantes.

Óscar Arias Bedoya, gerente indígena de Antioquia aseguró: “Esto nos permitirá desarrollar competencias en gobierno propio y competencias administrativas en el manejo de los recursos, en el manejo de proyectos a resguardos de Remedios, Segovia, Vigía del Fuerte y Murindó. Nos ayudará a sacar adelante herramientas que les permita a estos resguardos tener autonomía en el manejo de sus recursos”.

Más de 3.000 indígenas de Antioquia se beneficiarán de un programa de fortalecimiento comunitario

La formación llegará a los resguardos Guaguandó, El Salado, Río Gengadó y Río Jarapetó, en Vigía del Fuerte, entre otros. En total, la iniciativa beneficiará a 856 familias, equivalentes a más de 3.000 personas de los pueblos Emberá Eyábida, Dóbida y Chamí.

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Además del fortalecimiento administrativo, el programa busca ampliar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre sus territorios, la definición de prioridades y la búsqueda de soluciones acordes con sus necesidades.

La iniciativa se enmarca en las acciones de acompañamiento a los pueblos indígenas para fortalecer su autonomía y sus capacidades de gestión, respetando sus tradiciones, identidad cultural y formas propias de organización.