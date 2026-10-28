Presidente Abelardo de la Espriella lideró operativos contra crimen organizado en centro de Bogotá

Desde la 1:15 de la mañana de este miércoles 28 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella lideró el despliegue de cientos de unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, MEBOG, para tomarse el centro de la capital del país.

Uniformados de todas las especialidades de la Policía, acompañados con el Ejército salieron desde el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicado en la localidad de Teusaquillo, con destino hacia los barrios SantaFe y San Bernardo, zonas de especial atención para las autoridades.

Hasta el momento se reportan más de 170 capturas y varios allanamientos en contra del crimen organizado en la capital del país.

El Presidente Abelardo De La Espriella confirmó en sus cuenta de X, que durante la madrugada, encabezó un megaoperativo en Bogotá, calificándola como exitosa, llamada BOSUR-KRATOS.

NOTICIA EN DESARROLLO