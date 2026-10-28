Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 oct 2026 Actualizado 11:59

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Presidente Abelardo de la Espriella lideró operativos contra crimen organizado en centro de Bogotá

Barrios Santa Fe y San Bernardo fueron intervenidos.

Estefanía Maldonado

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Desde la 1:15 de la mañana de este miércoles 28 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella lideró el despliegue de cientos de unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, MEBOG, para tomarse el centro de la capital del país.

Uniformados de todas las especialidades de la Policía, acompañados con el Ejército salieron desde el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicado en la localidad de Teusaquillo, con destino hacia los barrios SantaFe y San Bernardo, zonas de especial atención para las autoridades.

Hasta el momento se reportan más de 170 capturas y varios allanamientos en contra del crimen organizado en la capital del país.

El Presidente Abelardo De La Espriella confirmó en sus cuenta de X, que durante la madrugada, encabezó un megaoperativo en Bogotá, calificándola como exitosa, llamada BOSUR-KRATOS.

NOTICIA EN DESARROLLO

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado