Presidente De La Espriella lidera megaoperativo nocturno en Medellín

Medellín, Antioquia

Más de 100 allanamientos y 60 capturas reportaron las autoridades durante un operativo de seguridad desplegado en Medellín, el Valle de Aburrá y otras subregiones de Antioquia, entre la noche del lunes 26 de octubre y la madrugada de este martes 27 de octubre.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acompañaron los procedimientos adelantados por el Ejército y la Policía Nacional, dirigidos contra estructuras criminales relacionadas con delitos como homicidio, extorsión, hurto y tráfico de estupefacientes.

Operativo en Medellín y Antioquia deja más de 60 capturas

El alcalde Federico Gutiérrez informó que durante los procedimientos se realizaron más de 100 allanamientos y se reportaron 60 capturas. Según explicó, las acciones buscan ubicar a personas vinculadas con delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos, entre ellos el homicidio, el hurto, la extorsión y el microtráfico.

“Esto es muy importante, lo que se ha hecho el día de hoy, y se tiene que mantener la operatividad en contra de las estructuras criminales”, afirmó el mandatario distrital durante una declaración entregada hacia las 3:20 de la madrugada.

Gutiérrez también cuestionó el comportamiento de los integrantes de las estructuras criminales frente a la población y destacó la importancia de mantener las acciones de la Fuerza Pública en los territorios.

Gobernador de Antioquia destacó operaciones contra estructuras criminales

El gobernador Andrés Julián Rendón señaló que acompañó al presidente y al alcalde durante los operativos realizados en Medellín, el Valle de Aburrá y otras zonas del departamento.

“Hemos estado acompañando, con el señor alcalde, al señor presidente de la República en los operativos que han tomado lugar no solo aquí en Medellín, en el Valle de Aburrá y en distintos lugares de Antioquia, definiendo neutralizaciones por vía de capturas y también por la vía de las armas, contra estructuras criminales y delincuentes que venían azotando a la población”, manifestó Rendón.

Las autoridades indicaron que los procedimientos están dirigidos a afectar las estructuras responsables de diferentes delitos. El balance entregado por el alcalde incluye más de 100 allanamientos y 60 capturas, aunque no se precisó en la información suministrada cuántas corresponden a cada municipio o subregión.

Presidente acompañó a soldados y policías durante la madrugada

Antes del inicio de las operaciones, el presidente Abelardo De La Espriella se dirigió a los integrantes de la Fuerza Pública y les manifestó su respaldo durante las acciones contra las organizaciones criminales.

“Tienen un comandante en jefe que los va a acompañar, que nunca los va a dejar solos y que los va a defender. Así que, con toda la ardentía, con la determinación y el patriotismo que solo tienen los héroes de la patria, vamos hoy a hacer el mejor operativo contra el crimen y el narcoterrorismo que tienen azotado Medellín y Antioquia”, expresó.

Los operativos se desarrollaron durante la noche del lunes y la madrugada del martes en diferentes puntos de Medellín y Antioquia. El balance divulgado hasta el momento da cuenta de más de 100 allanamientos y 60 capturas.

Entre los capturados está, alias risas, un hombre dedicado al robo de relojes de alta gama a extranjeros, a quienes seguía desde el aeropuerto José María Córdova.

Estos operativos en Medellín se da, luego de los operativos en Barranquilla y Cali.