Puente peatonal de la Calle 112 con Carrera novena en Bogotá alcanzó el 72% de avance

Después de seis años de retrasos en las obras del puente peatonal de la Calle 112 con Carrera Novena en la localidad de Usaquén, hoy muestran un avance del 72,09% a corte del 19 de octubre, con la construcción de 104 pilotes para dar soporte al mástil, uno de los principales elementos estructurales para soportar el tablero.

Está estructura de 22 metros de altura, estará conformado por un apoyo de concreto reforzado de 6,2 metros de altura y 160 toneladas de pesos; además, fueron izados cuatro tensores que tienen una longitud de 12 metros y casi una tonelada de peso.

“Este proyecto de Valorización arrancó en el 2009 con una acción popular. En el 2020, la anterior administración lo contrató y debía terminarse en el 2021; en el 2022 a esos contratistas les tocó ceder el contrato, pero el concesionario tampoco cumplió. En el 2023, a la anterior administración, le tocó tomar posesión del contrato: un ejemplo de algunos contratistas que no le cumplen a Bogotá.

En el 2024, cuando llegamos nosotros en la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, volvimos a arrancar el contrato, en el 2026 arrancó de nuevo el proyecto y ya vamos en más del 70 %”, explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Orlando Molano.

El nuevo puente peatonal buscará beneficiar a más de 76.000 personas en la Localidad de Usaquén, tendrá una longitud de 226 metros, 3 metros de ancho, pesará 300 toneladas y pasará sobre el corredor férreo; será entregado en el primer trimestre de 2027.