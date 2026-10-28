Pitbull anunció su regreso a Colombia en 2027: ¿En qué ciudades se presentará?

El rapero, cantautor y actor estadounidense Pitbull anunció su regreso a Colombia en 2027.

¿Dónde se presentará?

“Mr. 305” confirmó que se presentará en varios países de Latinoamérica, incluidos Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México.

¿A qué ciudad de Colombia llegará?

Pitbull se presentará en Medellín el 4 de febrero de 2027.

La última vez que Pitbull se presentó en nuestro país fue en 2012 durante el Evento 40 en Barranquilla.

¿Cuándo fue su última presentación en el país?

Previamente, se había presentado en Bogotá y Medellín en 2011.

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En 2014 y 2015 tenía presentaciones programadas en Cali, Medellín, Bogotá y Cartagena, que fueron canceladas por los organizadores debido a problemas logísticos y la baja venta de boletería.

¿Quién es Pitbull?

Pitbull comenzó su carrera a principios de la década de 2000 como intérprete de reguetón, hip-hop latino y crunk.

Su cuarto álbum, “Pitbull Starring in Rebelution” de 2009, marcó su salto al éxito masivo, dando lugar a los sencillos “I Know You Want Me (Calle Ocho)” y “Hotel Room Service”, que alcanzaron los puestos dos y ocho, respectivamente, en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Tras reorientar su carrera hacia el pop, su sexto y séptimo álbumes, “Planet Pit” de 2011 y “Global Warming” de 2012, gozaron de éxito comercial.

“Planet Pit” incluyó “Give Me Everything”, con la colaboración de Ne-Yo, Afrojack y Nayer, su primer sencillo en alcanzar el número uno en el *Billboard Hot 100*, mientras que “Global Warming” contó con el éxito “Feel This Moment”, junto a Christina Aguilera, que se situó entre los diez primeros puestos.

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Su sencillo de 2013, “Timber”, con Kesha, se convirtió en su segunda canción en alcanzar el primer puesto de dicha lista, logrando además el número uno en otros 18 países.

Su sencillo de 2014, “Time of Our Lives”, junto a Ne-Yo, se posicionó entre los diez primeros puestos de la lista y formó parte de su octavo álbum “Globalization” de 2014.

Ese mismo año, interpretó el tema “We Are One (Ole Ola)” con Jennifer Lopez y Claudia Leitte, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2014.

Además, realizó numerosas colaboraciones en diversos éxitos, entre ellos los temas “I Like It” de Enrique Iglesias, “DJ Got Us Fallin’ in Love” de Usher y “On the Floor” de Jennifer Lopez, que se ubicaron entre los cuatro primeros puestos del Billboard Hot 100.