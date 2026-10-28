Feid, Fonseca, Cristian Castro y más artistas actuarán en los Latin Grammy 2026

Los Latin Grammy 2026 confirmaron una nueva lista de artistas que subirán al escenario durante la ceremonia del próximo 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Entre los nombres anunciados están los colombianos Feid y Fonseca, junto a figuras como Milo J, Cristian Castro, Grupo Frontera y Reik.

La lista también incluye a Camila Fernández, Luis Figueroa, Niña Pastori, Sofía Reyes, Yami Safdie y la banda The Warning. La participación de estos artistas hará parte de la gala de la edición número 27 de los premios, organizada por la Academia Latina de la Grabación.

Uno de los momentos especiales de la ceremonia será el homenaje a José Alfredo Jiménez, reconocido como una de las figuras más importantes de la música ranchera. El tributo conmemorará los 100 años de su nacimiento, ocurrido el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México.

El homenaje estará producido por Edgar Barrera, quien encabeza las nominaciones de este año con 10 candidaturas, entre ellas grabación del año, álbum del año y canción del año, por su trabajo en diferentes producciones musicales.

La ceremonia de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde Las Vegas el jueves 12 de noviembre, a las 8:00 p. m., hora del este y del Pacífico de Estados Unidos, a través de las plataformas de TelevisaUnivision. Antes de la gala televisada se realizará la Premiere del Latin Grammy, donde se anunciará la mayoría de los ganadores.

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Con esta nueva lista de artistas, la ceremonia reunirá distintos géneros y generaciones de la música latina en una noche que también reconocerá el legado de uno de los grandes compositores mexicanos.