Villa de Leyva le apostará a la recuperación turística en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque

Tras el fuerte incendio del pasado 20 de septiembre, la Administración Municipal busca recuperar el turismo en el Santuario.

Villa de Leyva

Con el objetivo de fortalecer el turismo ecológico en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, la Alcaldía de Villa de Leyva le presentó a FONTUR un proyecto para desarrollar en este emblemático lugar.

La secretaria de Turismo de Villa de Leyva, Laura Fuya, destacó que se le presentó a la gerente general de FONTUR, María Isabel Campo, la realización de un sendero ecoturístico que el municipio busca potenciar como producto turístico.

“Pusimos a disposición de la directora de FONTUR, María Isabel Campo, un sendero ecoturístico para que nos ayuden a apropiarlo y potenciarlo, y poder ofrecerlo como un producto turístico. También tenemos otros proyectos para los que requerimos acompañamiento y apoyo de la entidad”, señaló la secretaria de Turismo del municipio, Laura Fuya.

La funcionaria agregó que la apuesta del municipio no se centra en atraer visitantes de manera masiva, sino en promover un turismo consciente que valore el patrimonio cultural y natural de Villa de Leyva.

“La idea no es traer masivamente turistas, sino turistas de calidad, que cada día sean más conscientes de nuestros territorios y nos ayuden a cuidar los patrimonios y la biodiversidad”, agregó.

Por otro lado, la secretaria de Turismo indicó que ya está todo listo con Parques Nacionales Naturales de Colombia para la reapertura del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, que será el próximo martes 3 de noviembre, luego del cierre relacionado con la contingencia de los incendios. Fuya señaló que el regreso de visitantes representa una oportunidad para dinamizar el turismo, pero también implica un compromiso con la conservación del ecosistema.

“Es todo un reto porque el santuario requiere la protección de todos nosotros y hacerlo de manera responsable. Queremos atraer turistas que sean conscientes de lo que sufrieron nuestros territorios y nuestras montañas, y que dejen una huella positiva”, enfatizó Fuya.