Este es el calendario electoral para las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2027

Hernán Penagos, registrador Nacional de la República, recordó la fuerte polarización de la coyuntura electoral por la influencia del avance tecnológico no regulado. | Foto: Caracol Radio

Desde un colegio en la localidad de Chapinero, el registrador Hernán Penagos reveló el calendario electoral para las elecciones de 2027. El funcionario aseguró que los retos de estos comicios girarán en torno a la participación, la seguridad y la influencia de nuevas tecnologías en la polarización.

El cronograma comenzará este 31 de octubre, cuando se abrirá la inscripción de cédulas y el registro de grupos significativos de ciudadanos, esto con el fin de habilitar la recolección de apoyos para respaldar candidaturas.

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El calendario continuará el 30 de junio de 2027, fecha en la que vencerá el plazo para registrar grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco. Ese mismo día comenzará el periodo de inscripción de candidatos y se suspenderá la incorporación de cédulas de primera vez.

El 31 de julio se publicará el censo electoral, vencerá el plazo para excluir del censo a los integrantes activos de la Fuerza Pública y finalizará el periodo de inscripción de candidaturas. Posteriormente, el 2 de agosto comenzará el periodo para modificar candidatos, mientras que el 5 de agosto será la fecha límite para expedir las resoluciones sobre los puestos de votación y arrancará la propaganda electoral a través de los medios de comunicación social.

Luego, el 6 de agosto de 2027 vencerá el plazo para modificar candidatos y listas de candidatos, y el 8 de agosto se publicará y remitirá el listado de aspirantes inscritos. El 31 de agosto se cerrará la inscripción de ciudadanos y, finalmente, el 30 de septiembre concluirá el plazo para modificar candidatos y listas por revocatoria de inscripción. Todo esto para que el 31 de octubre próximo los colombianos asistan a las urnas a elegir a sus nuevos mandatarios regionales.

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