Fondo Milagro, UNGRD y MinHacienda piden aplazar debate político por reconstrucción tras terremoto

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Fondo Milagro han solicitado el aplazamiento de la sesión de seguimiento y control político programada para este miércoles 28 de octubre de 2026. La citación está prevista a las 11:00 a. m. en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional.

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El propósito de esta citación es evaluar la financiación, distribución territorial y ejecución del Plan de Acción Específico (PAE) tras la emergencia del terremoto del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

La solicitud fue dirigida a la senadora Norma Hurtado Sánchez y al representante a la Cámara, Juan Manuel Londoño Jaramillo.

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