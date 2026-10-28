Tribunal de Bogotá tumbó tutela que restringía bombardeos a grupos armados por presencia de menores

El Gobierno confirmó que el Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de tutela relacionado con la planeación y ejecución de operaciones aéreas contra estructuras de grupos armados ilegales.

El Tribunal declaró improcedente la acción y dejó sin efectos la medida provisional que había impuesto restricciones adicionales a determinadas operaciones aéreas ante información sobre la posible presencia de menores de edad reclutados por organizaciones criminales.

De esta manera, las Fuerzas Militares podrán continuar desarrollando sus capacidades operacionales dentro del marco constitucional y legal vigente.