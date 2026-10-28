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28 oct 2026 Actualizado 16:09

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Política

Tribunal de Bogotá tumbó tutela que restringía bombardeos a grupos armados por presencia de menores

La tutela pretendía que las Fuerzas Militares frenaran este tipo de acciones en el país.

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El Gobierno confirmó que el Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de tutela relacionado con la planeación y ejecución de operaciones aéreas contra estructuras de grupos armados ilegales.

El Tribunal declaró improcedente la acción y dejó sin efectos la medida provisional que había impuesto restricciones adicionales a determinadas operaciones aéreas ante información sobre la posible presencia de menores de edad reclutados por organizaciones criminales.

De esta manera, las Fuerzas Militares podrán continuar desarrollando sus capacidades operacionales dentro del marco constitucional y legal vigente.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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