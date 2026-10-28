Proyecto que busca terminar el periodo de la JEP en 2028 fue aprobado en primer debate

Con 11 votos a favor y cero en contra, debido a que la oposición se ausentó del debate, la Comisión Primera del Senado le dio la primera luz verde al proyecto de acto legislativo que modifica la vigencia de la JEP y la lleva únicamente hasta 2028.

Tras una discusión tensa por los reparos de senadores del Pacto Histórico e incluso del Partido Liberal, el senador Enrique Gómez, autor de la iniciativa, aseguró que se trata de un tema que reclaman varios sectores de la sociedad.

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