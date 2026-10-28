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28 oct 2026 Actualizado 19:27

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Política

Proyecto que busca terminar el periodo de la JEP en 2028 fue aprobado en primer debate

El senador Enrique Gómez explicó lo que viene para la propuesta en el debate de la plenaria.

Enrique Gómez,

Enrique Gómez,(Colprensa)

Enrique Gómez,
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Con 11 votos a favor y cero en contra, debido a que la oposición se ausentó del debate, la Comisión Primera del Senado le dio la primera luz verde al proyecto de acto legislativo que modifica la vigencia de la JEP y la lleva únicamente hasta 2028.

Tras una discusión tensa por los reparos de senadores del Pacto Histórico e incluso del Partido Liberal, el senador Enrique Gómez, autor de la iniciativa, aseguró que se trata de un tema que reclaman varios sectores de la sociedad.

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