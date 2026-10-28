¿Cómo funcionará el BODSU en Santa Marta? Así será la estrategia anunciada por el presidente

El Bloque Operacional de Seguridad Urbana y Defensa fue anunciado para Santa Marta por el presidente Abelardo De la Espriella. Foto: Policía Nacional

Santa Marta tendrá un Bloque Operacional de Seguridad Urbana y Defensa (BODSU), una estrategia con la que el Gobierno nacional busca concentrar las capacidades de las autoridades para combatir el homicidio, la extorsión, el hurto y el tráfico de estupefacientes.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció la inclusión de la capital del Magdalena en esta iniciativa el pasado 25 de septiembre, con el propósito de fortalecer la ofensiva contra las estructuras criminales y mantener la presencia de la Fuerza Pública en la ciudad.

Durante su intervención en el debate de seguridad en el Concejo de Santa Marta, el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jimmy Belalcázar, explicó que el funcionamiento del bloque se apoyará en la articulación de diferentes especialidades policiales y el trabajo conjunto con la Fiscalía.

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Identificar delincuentes y coordinar investigaciones

Según el comandante, el primer paso será identificar e individualizar a las personas vinculadas con actividades criminales en los barrios y sectores priorizados. Para ello, la Policía utilizará información de inteligencia e investigación criminal, con el propósito de establecer quiénes estarían detrás de delitos como homicidios, extorsiones y tráfico de drogas.

“Cada barrio y cada sector tiene un componente y tiene un mapa criminal que lo tenemos identificado. De ahí parte el BODSD: identificar al delincuente; segundo, articulamos ese BODSUD con la Fiscalía”, explicó Belalcázar.

El oficial señaló que esa coordinación permitirá avanzar en investigaciones y obtener órdenes judiciales para intervenir los lugares donde se concentran las actividades ilegales.

Allanamientos simultáneos y operaciones focalizadas

Una vez identificados los puntos críticos, el BODSU coordinará intervenciones en los sectores priorizados. La intención es que diferentes unidades actúen simultáneamente para evitar que las estructuras criminales se alerten entre sí y dificulten los procedimientos.

“Ese BODSUD se encarga de hacer una burbuja y un día determinado intervenimos todos simultáneamente, para que no haya comunicación de una estructura con otra, no tenga tiempo y poder abordar y capturar”, manifestó el comandante.

La estrategia contempla la participación de Policía Judicial, inteligencia, Gaula y grupos operacionales especiales. Belalcázar también indicó que habrá responsables dentro de cada especialidad para responder por el desarrollo de las acciones ante la Dirección General de la Policía.

¿Qué papel tendrá la Policía en los barrios?

El comandante explicó que el despliegue del BODSU estará acompañado de cambios en el modelo de vigilancia y reacción, entre ellos el fortalecimiento de las reacciones motorizadas para facilitar la movilidad de los uniformados y mejorar la capacidad de intervención.

Entre los sectores mencionados como prioritarios están 11 de Noviembre, Bonda y La Paz. Además, anunció que la estrategia contempla operativos masivos durante los primeros días de noviembre, con apoyo de unidades especializadas y del nivel central de la institución.

Belalcázar sostuvo que el objetivo es mantener el trabajo operacional en el tiempo y no limitarlo a intervenciones aisladas. La efectividad de la estrategia deberá medirse a través de resultados verificables, como capturas, avances investigativos y reducción de los delitos priorizados.

El funcionamiento del BODSU en Santa Marta será clave para establecer cómo se traducirá el anuncio presidencial en acciones concretas contra las estructuras criminales que afectan la seguridad de los habitantes del Distrito.