Orden judicial impulsa obras urgentes para proteger el colegio La Industrial en Santa Marta

La antigua sede del Instituto Técnico Industrial de Santa Marta, será objeto de medidas urgentes de protección en cumplimiento de una decisión judicial que busca atender los riesgos que presenta el inmueble, afectado por el deterioro y las denuncias de saqueos.

Para avanzar en ese propósito, funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena realizaron una inspección y una mesa técnica en la que revisaron las obligaciones de ambas administraciones y acordaron acciones para atender las condiciones de seguridad de la estructura.

Duván Sanjuán, abogado de la Gobernación del Magdalena, explicó que el encuentro se desarrolló para avanzar en el cumplimiento del fallo y establecer compromisos entre las entidades.

“Hoy en día, de manera conjunta, de manera voluntaria también se realizaron una serie de compromisos para poder realizar esa clase de cumplimiento de fallo”, manifestó.

Buscan intervenir las zonas de mayor riesgo

Entre las medidas previstas está la construcción de un muro y un cerramiento perimetral para mejorar la protección del inmueble, ante el riesgo de caída de un balcón. Estas acciones fueron planteadas por quienes acompañan el proceso de recuperación como intervenciones prioritarias.

Tras la inspección, los resultados serán evaluados para avanzar en las decisiones correspondientes. Sanjuán precisó que las actuaciones deberán ajustarse a la disponibilidad presupuestal de cada entidad.

“Se puedan tomar las acciones necesarias pertinentes, de conformidad al presupuesto que tenga cada entidad, Distrito o departamento”, señaló el abogado.

La restauración integral sigue pendiente

Las medidas urgentes constituyen una primera etapa frente a la situación del edificio, pero la recuperación integral de La Industrial requiere una intervención de mayor alcance, estudios técnicos y coordinación institucional.

En mayo de este año se habían anunciado gestiones con la CAF para avanzar en el diagnóstico estructural y arquitectónico del inmueble y explorar alternativas de cooperación y financiación. Sin embargo, no se ha confirmado públicamente la aprobación de recursos para ejecutar la restauración integral.

Los promotores de la recuperación también buscan articular el proceso con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, teniendo en cuenta el valor histórico y patrimonial de la antigua institución.

Por ahora, las administraciones avanzan en la definición de las medidas de protección, mientras están pendientes las precisiones sobre el presupuesto y el cronograma de ejecución. La restauración integral continúa siendo un objetivo de largo plazo para los egresados y las organizaciones que impulsan la recuperación del edificio.