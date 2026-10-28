Reportan desaparición de Jorge Agudelo, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta

Hay preocupación por el paradero de Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta por Fuerza Ciudadana, quien fue reportado como desaparecido luego de viajar a Barranquilla para asistir a una reunión. Sus familiares solicitan a las autoridades adelantar las acciones necesarias para establecer dónde se encuentra.

De acuerdo con la información suministrada por su entorno familiar, Agudelo salió de su residencia, ubicada en el edificio Torre Panorama, en Santa Marta, a las 5:45 de la mañana. En ese momento vestía una camisa de cuadros grises y rojos, y un pantalón gris. Posteriormente, abordó un taxi en la portería del edificio para dirigirse a la capital del Atlántico.

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En horas de la mañana tuvo contacto con núcleo familiar más cercano; sin embargo, pasadas las horas no se tuvieron noticias de su paradero por lo que se hace un a las autoridades a disponer de los esfuerzos necesarios para avanzar en la búsqueda y garantizar la seguridad del dirigente político.

Es de recordar, que Agudelo estuvo en el panorama político en las pasadas elecciones en Santa Marta. A través de orden judicial emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, el partido Fuerza Ciudadana logró inscribirlo a la Alcaldía del Distrito, luego de la inhabilidad de Patricia Caicedo.