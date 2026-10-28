Capturan al cuatro vinculado con el asesinato del comerciante, Andrés Naranjo, en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación logró judicializar a una persona que estaría vinculada en el homicidio del comerciante, Andrés Naranjo, en hechos ocurridos el pasado 11 de abril en un local comercial ubicado en el centro de Ibagué.

Según la información entregada por parte de la Fiscalía, el capturado identificado como Johan Steven Pascualy Ramírez, sería el cuarto presunto participante en el crimen del comerciante.

En la investigación se evidenció que Pascualy Ramírez sería el encargado de suministrar información referente a la ubicación de la víctima, tomar fotografías de su local y actuar como intermediario para el pago del crimen a los sicarios.

“El día de los hechos, la víctima se encontraba en un local de su propiedad, donde fue abordado por un hombre, quien, le disparó en varias oportunidades, ocasionándole la muerte. El sicario, después huyó en una motocicleta”, reveló la Fiscalía.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra este hombre en el municipio de Venadillo, Tolima.

Dato: una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima le imputó los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Por estos mismos hechos ya fueron condenados tres hombres.