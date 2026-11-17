Tolima

La mañana de este martes 17 de noviembre permanece restringida la movilidad en la vía que conduce de Ibagué hacia Melgar y posteriormente a Bogotá, por un taxi que, al parecer, estaría cargado con explosivos y que fue abandonado cerca del denominado peaje de El Espinal.

Desde tempranas horas de la mañana, los conductores y las autoridades se percataron de un taxi abandonado que se hallaba muy cerca del peaje de El Espinal, lo que obligó al cierre total de la movilidad.

Fuentes consultadas por Caracol Radio señalan que el taxi de placas SST934 fue robado horas antes en el municipio de El Espinal y luego apareció abandonado cerca del peaje, lo que encendió las alarmas por un posible ataque con explosivos, como los registrados en el Huila y Meta durante el puente festivo.

La movilidad fue restringida por completo desde el Tolima hacia Bogotá, mientras personal antiexplosivos de la Policía y el Ejército Nacional hace presencia en la zona con el acompañamiento canino para inspeccionar el taxi.

Las primeras versiones indican que el vehículo estaría cargado con explosivos que no alcanzaron a detonar, por lo que las autoridades decidieron cerrar la vía hasta nuevo aviso como medida preventiva. La mañana del martes avanza el proceso de posible detonación controlada.