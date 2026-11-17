Tolima

Se ha vuelto viral un video en el que se ve al alcalde de Casabianca, William Cardona, envuelto en medio de una riña en la que ciudadanos sujetan y agreden a uniformados de la Policía Nacional.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a una multitud de personas agrediendo a dos uniformados que, al parecer, intentaron intervenir en medio de una alteración del orden público que se presentó en la zona rosa de este municipio ubicado en el norte del Tolima.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde William Cardona desmintió las versiones que indican que él participó en la riña para agredir a los policías. Por el contrario, sostiene que intervino en favor de los uniformados.

“Precisamente estaba en el sitio poniendo cuidado porque al lado había otro problema más complicado de una pareja de esposos que estaba peleando. La Policía los estaba atajando, cuando un grupo de personas les empezó a quitar el bolillo, entonces traté de ayudar a separar para que hubiera un problema más grande”, detalló Cardona.

Según el alcalde, se vio envuelto en medio del forcejeo, pero nunca intentó agredir a nadie y tampoco se encontraba en estado de embriaguez, como algunos lo señalan en redes sociales.

Por último, indicó que esa noche aprehendieron a tres de los involucrados en la riña, quienes fueron trasladados temporalmente a la estación de Policía local. Los uniformados no resultaron lesionados, según el mandatario.