Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Helena Calle, directora de Justicia de la Alcaldía de Ibagué, confirmó que durante el puente festivo se adelantaron operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos de comercio de diferentes sectores de la ciudad en el marco de la ley Antirruido.

En el desarrollo de las actividades se suspendió la actividad comercial de seis establecimientos por superar los niveles de ruido permitidos. Asimismo, durante los procedimientos fue aprehendido un menor de edad por porte de estupefacientes y se incautaron sustancias psicoactivas.

“En un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Ibagué y la Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección de Justicia, llevamos a cabo estos operativos para verificar el cumplimiento de la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley Antirruido”, aseguró Helena Calle, directora de Justicia de la Alcaldía de Ibagué.

Según la administración municipal, estos controles continuarán en diferentes zonas de la ciudad, con el fin de promover el respeto por la normatividad, prevenir comportamientos que afecten la convivencia y garantizar el descanso de los ciudadanos.

Helena Calle, directora de Justicia de la Alcaldía de Ibagué, hizo un llamado a comerciantes y comunidad en general para que se sumen a esta iniciativa y recuerden que la tranquilidad también es responsabilidad de todos.