Ibagué

La Alcaldía de Ibagué hizo un llamado a los padres de familia para que matriculen a los niños y adolescentes que están pendientes por asegurar un cupo en el calendario escolar del año 2027.

El sistema educativo oficial atiende a más de 66.000 estudiantes. Desde que se habilitó la plataforma de cupos escolares, se han ofertado 14.131 cupos, de los cuales 5.586 ya fueron matriculados.

En consecuencia, quedan disponibles 8.545 cupos, que corresponden a la capacidad instalada de los colegios oficiales para recibir a más estudiantes.

“La educación es gratuita y cada día es de mejor calidad. Hacemos un llamado a los padres de familia para que no dejen la matrícula para lo último ni para el año entrante, porque tenemos abierta la plataforma, completamente gratis, hasta el 6 de diciembre. Después, solo la volveremos a abrir en enero”, señaló Diego Guzmán, secretario de Educación de Ibagué.

¿Cómo realizar el proceso de matrícula?

La Secretaría de Educación recomienda a los padres de familia seguir estos pasos: ingresar a la plataforma de cupos escolares a través de la página web www.cupoescolaribague.gov.co.

El trámite se hace de manera virtual y sin ningún costo. Se deben seguir las indicaciones del sistema para solicitar el cupo en la institución educativa de su preferencia, de acuerdo con la disponibilidad.

Si no cuentan con acceso a internet o presentan dificultades con la plataforma, deben acercarse al tercer piso de la Secretaría de Educación de Ibagué, en la oficina de Cobertura – Cupos Escolares, donde funcionarios les brindarán acompañamiento para conseguir el cupo de sus hijos.

El secretario de Educación insistió en la importancia de adelantar el proceso con suficiente antelación, ya que la plataforma estará habilitada hasta el 6 de diciembre y, una vez cierre, permanecerá inactiva hasta enero.