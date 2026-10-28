¿Se equivocó la Junta Directiva de la CCI al designar nueva Presidenta Ejecutiva?

Ibagué

Diversas reacciones ha generado la designación de Victoria Castillo, presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, entre las que está la opinión de la empresaria Tania Sierra que calificó la decisión como una jugada de la Junta Directiva a pocas semanas de unas nuevas elecciones.

“Me causa extrañeza, todos tenemos unas capacidades, pero creo que la Cámara de Comercio debe estar aislada de los temas políticos, ella ha estado en el tema político permanentemente, en la Fábrica de Licores no tuvo los mejores resultados, las cifras lo dicen”, dijo Tania Sierra.

También aseguró que el actuar de la actual Junta Directiva es de irrespeto, debido a que se está a pocos meses de la elección de unos nuevos miembros, por lo que debieron haber esperado para poder nombrar un nuevo profesional.

Por otra parte, Dairo Castilla, exmiembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, aseguró que espera que la llegada de Victoria Castillo le dé un cambio a la entidad en favor de los pequeños comerciantes.

“Necesitamos que el tejido empresarial de los 11 municipios que no se sienten representados por la Cámara de Comercio de Ibagué puedan tener un espacio y sean escuchados. Esperamos que ella con su experiencia llegue a los comerciantes que mueven la ciudad”, destacó Castilla.

Finalmente, el empresario, Miguel Fernando Castillo, expresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, aseguró que le desea una buena gestión a Victoria Castillo, pero que cree que la decisión de designarla fue una apresurada.

“La junta es la que tiene la última palabra, no sé qué razón tuvieron ellos para sacar a Carlos Enciso, creo que fue una decisión apresurada la de nombrar a Victoria Castillo, eso nunca se había dado. Ella es una buena mujer, tiene una gran trayectoria en los público”, puntualizó.