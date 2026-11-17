Tolima

Un total de 60 kilos de explosivos fueron hallados por el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (MARTE) del Ejército Nacional al interior de un taxi que abandonaron cerca al peaje de la vía que conduce de El Espinal a Melgar y Bogotá.

La Quinta División del Ejército informó que, junto a los explosivos, encontraron un método de activación temporizado para detonar la carga, por lo que consiguieron frustrar a tiempo lo que sería un nuevo atentado terrorista dirigido hacia peajes en las principales vías del país.

“Sobre las 3:25 de la madrugada se conoció sobre el robo de un taxi. El conductor fue amarrado, había recibido un servicio de una pareja que lo había abordado y posteriormente lo sometieron. Desde ese momento empezó la persecución de la Policía Nacional, pero huyeron hacia zona rural quienes se transportaban en una motocicleta”, indicó Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad del Tolima.

La pareja que robó el taxi lo dirigió hacia el peaje y luego escapó en la motocicleta, sin alcanzar a activar el mecanismo para detonar los explosivos. Sin embargo, el riesgo de un atentado provocó el cierre de la vía de El Espinal hacia Bogotá durante toda la mañana de este martes 17 de noviembre.

“Se trataba de aproximadamente 60 kilos de explosivos y se inició el desmonte con equipo especializado, el cual, gracias a Dios, nunca fue activado. Tampoco se produjeron daños al vehículo. Allí se logró la desactivación”, aclaró Bocanegra.

Las autoridades investigan la posible relación de este fallido ataque contra el peaje de El Espinal con el ocurrido el pasado puente festivo en la vía Neiva-Natagaima, por tratarse ambos de la misma concesionaria Autovía.