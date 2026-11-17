Tolima

Un juez de conocimiento condenó a 12 años de prisión a Álvaro González Murillo, exalcalde de Prado (Tolima), por las irregularidades en la celebración de 17 convenios suscritos durante el segundo semestre de 2016.

Un fiscal de la Seccional Tolima demostró que el exalcalde es responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado.

Los convenios suscritos buscaban financiar y ejecutar actividades sociales, educativas, deportivas, culturales y comunitarias del municipio. Sin embargo, nunca se presentó una acreditación de idoneidad de la empresa contratista ni un soporte sobre la destinación de los recursos públicos entregados. El detrimento patrimonial ascendió a cerca de $300 millones.

González Murillo, además de suscribir los convenios, expidió resoluciones con las cuales participó en los estudios previos, declaró que la asociación era una entidad idónea y con experiencia, y autorizó la liquidación y el pago de los recursos.

Por estos mismos hechos, fue condenada a 11 años de prisión Diana Carolina Romero Yara, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social de Prado y supervisó los convenios, certificando el cumplimiento de los contratos y autorizando el pago.