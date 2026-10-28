Familiares de ibaguereña que murió en Polonia buscan repatriar su cuerpo

Ibagué

Familiares de Lisette Paola Restrepo, la ibaguereña que murió producto de un accidente cerebrovascular en Polonia, piden apoyo para la repatriación del cuerpo que podría costar $45 millones. La mujer había viajado hace dos meses a trabajar en este país.

Tatiana Varón, hija de esta tolimense que murió en el exterior, relató que ella viajó con el objetivo de lograr mejores ingresos y un mejor futuro para su familia.

“Desafortunadamente tuvo un accidente cerebrovascular, le dio una hemorragia que le desató una muerte cerebral en dos días, queremos traer su cuerpo, pero en la Alcaldía de Ibagué nos dicen que es directamente con la Cancillería”, dijo Tatiana Varón.

Según Varón, le indicaron que la solicitud para lograr el apoyo de la Cancillería de Colombia se debe hacer por medio de un correo, pero, aunque lo han hecho nadie les contesta.

“El correo de la Cancillería nadie lo responde, nos dicen que la repatriación del cuerpo está entre $35 y $45 millones, nosotros no tenemos el dinero para poder hacerlo”, destacó.

Lisette Paola Restrepo viajó a trabajar en la zona logística de Polonia donde buscaba una nueva oportunidad para su vida, pero con el paso de los días encontró que no era el empleo que deseaba, por lo que en la actualidad trataba de conseguir un espacio laboral cuando sucedió el accidente cerebrovascular.