Cali reforzará controles de movilidad para contener caravanas de motociclistas durante Halloween

Cali, Valle del Cauca

Ante la convocatoria de caravanas de motociclistas para Halloween y los antecedentes de alteraciones del orden público asociadas a estas concentraciones, las autoridades de Cali preparan un dispositivo especial de control para prevenir desórdenes y garantizar la seguridad en las calles.

La Secretaría de Movilidad anunció que desplegará a sus agentes en puntos estratégicos de la ciudad, en coordinación con la Policía, el Ejército y municipios vecinos como Yumbo y Candelaria. El objetivo es contener estas actividades y evitar que afecten la tranquilidad de los ciudadanos durante la celebración.

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El subsecretario de Movilidad, Luis Fernando Escobar Nieto, explicó que aunque algunos líderes de colectivos de motociclistas han contactado a las autoridades, todavía se evalúan los corredores donde se concentrarán los controles.

“Algunos líderes de de grupos de motociclistas han tomado contacto conmigo de manera muy responsable, tratando de hacer las cosas bien. La invitación es a que estas caravanas no se conviertan en delincuencia, en alteraciones del orden público, sino que sea algo ordenado, que sea con seguridad y seguramente todos podremos disfrutar del Halloween”, dijo.

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El funcionario advirtió que quienes participen deberán cumplir las normas de tránsito, portar los elementos de protección y tener sus documentos al día. Además, quienes incurran en actos delictivos podrán ser capturados y enfrentar los respectivos procesos judiciales.