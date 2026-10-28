Denuncian subcontratación criminal para raptar niños y exigir pagos a sus familias en Buenaventura

La desaparición del joven ha motivado movilizaciones de la comunidad en Buenaventura. Foto: Policía.

Niños estarían siendo raptados de sus viviendas en Buenaventura para exigir dinero a sus familias a cambio de permitirles regresar a casa. La denuncia fue hecha por el personero distrital, Carlos Jefferson Potes, quien alertó sobre una modalidad criminal en la que bandas delincuenciales presuntamente estarían subcontratando a estructuras de menor rango para cometer estos hechos.

“Hemos evidenciado aquí en Buenaventura que se está presentando una modalidad bastante particular en la cual estas bandas están como subcontratándolo, lo podríamos decir, a otras bandas de menor rango para poder adelantar actividades delictivas”, denunció Potes.

Según el funcionario, en algunos casos los responsables presuntamente exigen dinero a los familiares para garantizar el retorno seguro de los niños. Cuando las familias no pueden pagar, los delincuentes impondrían sanciones a las madres o padres de los menores como condición para permitirles regresar a sus hogares.

El personero hizo un llamado a las estructuras criminales: Los Shottas y Los Espartanos para que cesen estas prácticas, ante el riesgo que representan para los niños, niñas y adolescentes del distrito.

De acuerdo con la Personería, con corte a agosto de 2026 se habían registrado 34 personas desaparecidas en Buenaventura. De ellas, 19 fueron encontradas con vida. Sin embargo, el funcionario señaló que alrededor de 15 personas continuaban desaparecidas, con casos verificados mediante registros de Espoa y denuncias ante la Fiscalía.

Potes también advirtió sobre una posible relación entre la disminución de los homicidios y el aumento de las desapariciones en el distrito, incluidos casos que involucran a menores de edad y adultos mayores.

Ante este panorama, distintos sectores de Buenaventura reclaman una intervención del Gobierno Nacional para esclarecer las desapariciones y determinar quiénes estarían detrás de estos hechos.