Ejército destruyó maquinaria para minera ilegal que financiaba a disidencia FARC en Jamundí, Valle

Una explotación ilegal de oro que generaba cerca de $2.250 millones mensuales para la disidencia FARC, frente Jaime Martínez, fue golpeada por el Ejército en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. La operación se desarrolló en el corregimiento Bocas del Palo, donde los militares destruyeron maquinaria empleada para la extracción del mineral.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, la actividad minera tenía una capacidad de producción estimada de 4.500 gramos de oro al mes, recursos que dejaría de recibir la columna Ricardo Velásquez, perteneciente al grupo armado.

Durante el operativo, soldados del Batallón de Infantería N.° 8, adscrito a la Tercera Brigada, destruyeron tres dragas artesanales tipo buzo, tres clasificadoras, 11 motores industriales y otras herramientas utilizadas en la explotación minera. El material intervenido tendría un valor comercial aproximado de $300 millones.

Esta acción se suma a otra operación realizada en agosto en el mismo sector, cuando el Ejército golpeó dos unidades de producción minera con una capacidad estimada de extracción de 3.000 gramos de oro mensuales, equivalentes a unos $1.500 millones en el mercado.

La explotación ilegal de oro también genera afectaciones ambientales por la contaminación de fuentes hídricas, la deforestación y la remoción del suelo. Según la información militar, la recuperación de las zonas afectadas puede tardar más de 20 años, dependiendo de las condiciones del terreno y los daños ocasionados.