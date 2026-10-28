Tropicana y Bésame se unen esta Navidad para regalar 10.000 sonrisas a los niños de Cali

La Navidad es una oportunidad para compartir, unir esfuerzos y llevar alegría a quienes más lo necesitan. Con este propósito, Prisa Media, a través de sus marcas musicales Tropicana y Bésame, presenta en Cali la campaña “Por una sonrisa en Navidad”, una iniciativa social que este año tiene como meta recolectar 10.000 regalos para niños y niñas de Cali y el Valle del Cauca.

Esta campaña, que cuenta con Motored como aliado estratégico, busca movilizar la solidaridad de los caleños y caleñas para hacer posible que miles de niños reciban un regalo durante esta Navidad.

Más allá de una donación, la iniciativa quiere demostrar que cuando los ciudadanos, las empresas y los medios de comunicación trabajan unidos, es posible generar un impacto positivo en las comunidades.

Dona un regalo y participa por una moto Eco Deluxe CW

Como una manera de incentivar la participación ciudadana, Tropicana, Bésame y Motorred entregarán una motocicleta Eco Deluxe CW modelo 2027 entre las personas que se vinculen a la campaña.

La mecánica es sencilla: por cada regalo nuevo que una persona entregue en los puntos Motored autorizados de Cali, recibirá una boleta que deberá diligenciar con sus datos personales y depositar en la urna habilitada en el establecimiento.

De esta manera, cada donación representa una oportunidad de participar por la motocicleta y, lo más importante, de regalarle una sonrisa a un niño esta Navidad.

La selección y entrega del premio estarán sujetas a los requisitos, mecanismos de validación y demás condiciones establecidas en los términos y condiciones oficiales de la campaña.

Foto: Caracol Radio Cali Ampliar Foto: Caracol Radio Cali Cerrar

¿Dónde puedes entregar tu regalo?

Motored ha dispuesto diferentes puntos de recolección en Cali para facilitar la participación de todos los ciudadanos.

Estos son los puntos autorizados:

Motored Alfonso López: Calle 70 # 7J-09.

Calle 70 # 7J-09. Motored C.C. Único: Centro Comercial Único, local 902.

Centro Comercial Único, local 902. Motored Atanasio Girardot: Carrera 15 # 33H-05.

Carrera 15 # 33H-05. Motored Carrera 1: Carrera 1.ª # 21-78.

Carrera 1.ª # 21-78. Motored Carrera 1: Carrera 1.ª # 22-58.

Carrera 1.ª # 22-58. Motored Roosevelt: Calle 6 # 27-19.

Calle 6 # 27-19. Motored Autopista La 66: Calle 10 # 65A-19.

Los regalos deberán ser nuevos y encontrarse en perfecto estado. Las donaciones serán destinadas a niños y niñas de comunidades que más lo necesitan en Cali y el Valle del Cauca, con entregas programadas durante diciembre.

Una Navidad para demostrar la solidaridad de Cali

Con “Por una sonrisa en Navidad”, Prisa Media reafirma su compromiso con el desarrollo social de la región y con la generación de iniciativas que trascienden la radio y contribuyen al bienestar de las comunidades.

Tropicana y Bésame pondrán al servicio de esta causa su cercanía con los oyentes y su capacidad de convocatoria, invitando a miles de familias a convertirse en protagonistas de esta cadena de solidaridad.

Durante la campaña, los ciudadanos podrán conocer más detalles a través de Tropicana Cali 93.1 FM y Bésame Cali 106.5 FM, emisoras que acompañarán esta iniciativa y promoverán la participación de los caleños.

La meta es clara: 10.000 regalos, 10.000 sonrisas y una ciudad unida por la solidaridad.

Porque esta Navidad, un pequeño gesto puede convertirse en una gran alegría para un niño.

¡Dona un regalo y ayúdanos a hacer posible una Navidad llena de sonrisas!

Consulta aquí los términos y condiciones de participación en la campaña y de la entrega de la motocicleta Eco Deluxe CW.

https://www.tropicanafm.com/terminos-condiciones-las-actividades-tropicana