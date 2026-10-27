VIDEO: Vía del Diamante II en Bucaramanga avanza el 60% ¿Estará lista a finales de noviembre?

La conexión vial Diamante II, en el sur de Bucaramanga, supera el 60% de ejecución y comenzó una nueva fase de construcción con la pavimentación en concreto. La Alcaldía prevé que la obra esté terminada y en funcionamiento a finales de noviembre.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que los trabajos entraron en una etapa clave para la recta final del proyecto, que busca mejorar la circulación vehicular y facilitar la conexión con las principales vías del sur de la ciudad.

“Esta obra ya alcanza más del 60% de avance y estamos trabajando a toda máquina para que a finales del mes de noviembre esté lista y al servicio de los más de 25 mil vehículos que transitan diariamente por este sector”, aseguró el mandatario.

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Según la Alcaldía de Bucaramanga, la infraestructura vial busca reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad, no solo en la autopista, sino también en los sectores residenciales cercanos.

Cristian Portilla señaló que el proyecto también apunta a recuperar la tranquilidad de los habitantes del barrio Diamante II, quienes, según indicó, han esperado durante años una solución a las dificultades de movilidad de la zona.

Así avanza la intervención vial en el Diamante II en Bucaramanga: