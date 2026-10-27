VIDEO: Vía del Diamante II en Bucaramanga avanza el 60% ¿Estará lista a finales de noviembre?
Comenzó una nueva fase de la obra con la pavimentación. Con la intervención de esta vía buscan mejorar la movilidad de más de 25.000 vehículos que transitan diariamente por el sector.
La conexión vial Diamante II, en el sur de Bucaramanga, supera el 60% de ejecución y comenzó una nueva fase de construcción con la pavimentación en concreto. La Alcaldía prevé que la obra esté terminada y en funcionamiento a finales de noviembre.
El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que los trabajos entraron en una etapa clave para la recta final del proyecto, que busca mejorar la circulación vehicular y facilitar la conexión con las principales vías del sur de la ciudad.
“Esta obra ya alcanza más del 60% de avance y estamos trabajando a toda máquina para que a finales del mes de noviembre esté lista y al servicio de los más de 25 mil vehículos que transitan diariamente por este sector”, aseguró el mandatario.
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Según la Alcaldía de Bucaramanga, la infraestructura vial busca reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad, no solo en la autopista, sino también en los sectores residenciales cercanos.
Cristian Portilla señaló que el proyecto también apunta a recuperar la tranquilidad de los habitantes del barrio Diamante II, quienes, según indicó, han esperado durante años una solución a las dificultades de movilidad de la zona.