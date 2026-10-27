Conductora arrolló a un agente de tránsito y a un obrero frente a la Clínica Foscal en Floridablanca

Un agente de tránsito y un obrero resultaron lesionados luego de ser arrollados por un vehículo particular que terminó chocando contra una óptica, en inmediaciones de la Torre A de la Clínica Foscal, en Floridablanca.

El director de Tránsito de Floridablanca, Jahir Castellanos, explicó que el accidente ocurrió entre las 2:30 y las 3:00 de la tarde, cuando los agentes realizaban controles para retirar vehículos estacionados en sitios prohibidos.

“Los agentes de tránsito se encontraban ahí, como lo hacen diariamente, haciendo recorrido por las clínicas, despejando conductores estacionados en sitios prohibidos”, señaló el funcionario.

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Según Castellanos, la conductora de un vehículo negro habría intentado salir del lugar al percatarse de la presencia de los agentes. En ese momento, perdió el control del automóvil y terminó arrollando a varias personas.

“La señora se sale de la hilera donde están mal estacionados. No sé si de pronto del susto, de los nervios, la señora salió y, en vez de frenar, aceleró y se fue de frente, directo ahí donde está la óptica”, relató el director de Tránsito en Caracol Radio.

En medio del recorrido, el vehículo derribó dos bolardos de cemento, golpeó al agente de tránsito y lesionó a un obrero que pasaba por el sector. Además, impactó una motocicleta y terminó chocando contra la óptica, que detuvo su marcha.

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El funcionario confirmó que el agente fue trasladado al Hospital Internacional, mientras que el obrero sufrió una lesión en una pierna. La conductora, una mujer de aproximadamente 80 años, también presentó lesiones en el tabique y la mandíbula.

“De gravedad ninguno, las lesiones que le dije que tuvo cada uno de ellos”, precisó Castellanos al referirse al estado de salud de los afectados.

Los vehículos involucrados fueron inmovilizados y las autoridades adelantaron el procedimiento correspondiente para establecer las causas exactas del accidente. “Ya corresponderá continuar con la investigación para determinar los móviles exactos de por qué la persona perdió el control de su vehículo y arrolló a estas personas”, concluyó el director de Tránsito de Floridablanca.