Hombre fue asesinado con arma de fuego al interior del Centro Comercial La Isla en Bucaramanga

Un vendedor de calzado de 34 años fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido hacia las 2:15 de la tarde de este lunes 26 de octubre en el Centro Comercial San Andresito La Isla, en Bucaramanga.

La víctima fue identificada como Héctor Andrés Jaimes Durán, quien recibió seis impactos de arma de fuego mientras trabajaba en uno de los locales de venta de calzado al interior del establecimiento comercial.

Dos personas fueron aprehendidas por las autoridades

Según las autoridades, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta habrían perpetrado el ataque y huyeron del lugar. Tras conocer las características de los presuntos responsables, la Policía desplegó un operativo que permitió interceptar a dos adolescentes de 17 años en la diagonal 15 con calle 61, en sentido sur-norte.

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Durante el procedimiento, incautaron un revólver. Los dos menores fueron aprehendidos y el caso quedó en manos de los entes de investigación judicial quienes deberán establecer su presunta participación en el homicidio.

Héctor Andrés Jaimes Durán registraba antecedentes en el sistema penal por delitos como hurto calificado, lesiones personales, fuga de presos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes e inasistencia alimentaria.