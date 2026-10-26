Por presunto soborno juez ordena enviar a la cárcel al alcalde José Gómez, de Villanueva, Santander

El alcalde de Villanueva, Santander, José Luis Gómez Mancilla, y el concejal Fredy Albeiro Pineda Vesga deberán ser enviados a un centro carcelario por orden judicial, mientras avanza el proceso penal que se sigue en su contra por el presunto delito de cohecho por dar u ofrecer.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Coromoro, que impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, tras la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Bogotá.

Así quedó establecido en la audiencia, en la que también se ordenó expedir las respectivas boletas de detención y coordinar el traslado de los dos procesados bajo custodia policial.

“En virtud de lo anterior, expídanse las correspondientes boletas de detención ante el director del establecimiento penitenciario y carcelario de Berlín, y en caso de no ser posible su ubicación en dicho centro carcelario, se expedirán las boletas de detención ante el establecimiento carcelario dispuesto por el INPEC”, señalaron en la audiencia.

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El caso está relacionado con el presunto ofrecimiento de dinero a dos concejales para que votaran favorablemente un proyecto de acuerdo que buscaba autorizar al mandatario a gestionar un crédito bancario por 2.500 millones de pesos, destinado a obras de pavimentación en dos barrios del municipio.

Según lo expuesto durante las audiencias, la Fiscalía sostiene que habría existido una propuesta de pago de una comisión del 2% para conseguir el respaldo a la iniciativa. Como parte de los elementos presentados, el ente acusador expuso una grabación de una conversación entre concejales.

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Sin embargo, los abogados defensores cuestionaron el alcance de ese registro y rechazaron que permita demostrar la existencia de un ofrecimiento ilegal. La defensa del alcalde sostuvo que las interpretaciones de la Fiscalía no constituyen prueba suficiente para privarlo de la libertad.

Con la medida de aseguramiento, Gómez Mancilla y Pineda Vesga permanecerán privados de la libertad mientras continúa el proceso judicial. La decisión no constituye una condena ni determina su responsabilidad penal, que deberá establecerse dentro de las siguientes etapas del proceso.