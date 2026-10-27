Tenderos de Santa Marta reportan pérdidas por las lluvias

Santa Marta

Luego de las fuertes lluvias que se registraron en la ciudad, varias tiendas reportaron daños en sus mercancías. Rosa Delia Rueda, directora ejecutiva de Undeco Santa Marta, señaló que las mayores afectaciones se registraron en tiendas ubicadas en zonas donde las lluvias provocaron acumulación y rebosamiento de aguas, lo que terminó perjudicando los productos almacenados en los establecimientos.

“Venimos trabajando con ellos, apoyándolos, venimos trabajando con la Oficina de Gestión del Riesgo, además de algunas actividades que vamos a hacer para que ellos sepan cómo prevenir el impacto cuando situaciones como esta se presentan”, expresó la funcionaria.

Entre los apoyos gestionados con proveedores y distribuidores se encuentran mercancías para los tenderos afectados, así como materiales de construcción, cemento y varillas, que algunos comerciantes necesitan para levantar bordillos y evitar que el agua ingrese a sus negocios.

Tarifas de energía eléctrica

A este panorama se suma el alza en las tarifas de energía eléctrica, situación que preocupa al gremio, teniendo en cuenta que algunos comerciantes comenzaron a evidenciar incrementos de entre el 20 % y el 30 % en sus facturas.

Le puede interesar:

Personería de Santa Marta analiza con la CREG medidas para incentivar el ahorro de energía eléctrica

“Estamos llamando a estos a los comerciantes a que miren cómo ahorrar energía, pero de verdad esto nos afecta porque es que la cadena de frío para un tendero o para un hotel, decirle a un a un turista que apague el aire acondicionado es muy difícil. De hecho, tuvimos una reunión con el Comité Intergremial donde estamos haciendo una solicitud al gobierno para que en el Magdalena esta resolución de la CREG no se tenga en cuenta para esta temporada”, anotó Rosa Delia Rueda, directora ejecutiva de Undeco Santa Marta.