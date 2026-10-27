MinVivienda socializa inversión de $13.102 millones para intervenir seis pozos en Santa Marta

El Ministerio de Vivienda y Findeter socializaron con las comunidades de Santa Marta el inicio de la fase II del proyecto de rehabilitación y optimización de pozos subterráneos, que contempla una inversión de $13.102 millones del Gobierno nacional.

Según la información divulgada por el Ministerio, esta etapa incluye la intervención de seis pozos, con el propósito de mejorar el funcionamiento de los sistemas de extracción y bombeo, aumentar su confiabilidad y avanzar en la calidad del agua que reciben los sectores beneficiados.

¿Cuáles son los pozos que serán intervenidos?

Dos de los pozos, ubicados en Boulevard y Cantilito, serán intervenidos para mejorar la calidad del agua. Los otros cuatro, en Concepción, Curinca, Las Vegas y Asocons, recibirán trabajos de rehabilitación y optimización de sus sistemas electromecánicos.

El Ministerio indicó que las intervenciones beneficiarán a 19.399 habitantes. Sin embargo, la publicación no precisa el cronograma de ejecución ni cuántos litros por segundo se espera recuperar con estas obras.

El anuncio se conoce en medio de la crisis de abastecimiento de agua potable que enfrenta Santa Marta. El presidente Abelardo De la Espriella descartó el proyecto de plantas desalinizadoras contemplado para la ciudad y anunció que presentaría una alternativa para enfrentar la problemática.

Por ahora, la expectativa está puesta en conocer los detalles de esa propuesta y las medidas que adoptará el Gobierno nacional para mejorar el suministro de agua potable en la capital del Magdalena.