Concejal citó al comandante de la Policía para exigir medidas contra la inseguridad en Santa Marta. Foto: Concejo de Santa Marta

El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jimmy Belalcázar, respondió ante el Concejo Distrital a los cuestionamientos sobre la inseguridad, durante un debate de control político promovido por el concejal Anselmo Gual.

La citación se originó por el paro armado de septiembre y fue ampliada tras la fuga de detenidos del Centro de Reclusión Transitorio Sur, ocurrida el 12 de octubre. Gual pidió explicaciones sobre el refuerzo policial y la capacidad de reacción de las autoridades.

“Los ciudadanos no se sienten a gusto con esa cobertura. Quisiera que, por favor, profundizara un poco más en cómo se implementaría la conformación de patrullas en binomios como estrategia de prevención, control y reacción”, manifestó el concejal.

Policía anuncia operativos para noviembre

Belalcázar informó que la Metropolitana cuenta con 2.680 efectivos, tras un incremento de 200 uniformados. Además, señaló que espera la llegada de más de 100 integrantes del ESMAD para reforzar las labores operativas.

El comandante anunció intervenciones en barrios como el 11 de Noviembre, Bonda y La Paz, así como operativos coordinados con unidades especializadas y la Fiscalía durante los primeros días de noviembre.

“Estaríamos desarrollando unas actividades muy marcadas en esta ciudad, en coordinación con nuestras unidades especializadas, pero también con apoyo del nivel central, capacidad de logística para intervenir de manera masiva la ciudad de Santa Marta”, afirmó.

También aseguró que se reforzará la vigilancia en los alrededores de la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad del Magdalena, tras los hechos delictivos que preocupan a la comunidad estudiantil. “Es un compromiso que recibo y asumo”, sostuvo.

Comandante reconoce que no hay cámaras funcionales

Uno de los principales cuestionamientos de Gual fue la falta de cámaras de vigilancia operativas y la necesidad de que los uniformados soliciten grabaciones privadas para avanzar en las investigaciones.

“Es penoso para nosotros como samarios que nos digan cosas como esas, porque el mínimo de seguridad o de la herramienta con la que debe contar la Policía o la administración deben ser esas cámaras. Tenemos que acompañarlo en eso, porque cada segundo es valioso”, expresó el concejal.

Belalcázar reconoció las dificultades y afirmó que los investigadores deben acudir a establecimientos y viviendas para obtener imágenes de los hechos delictivos.

“Nos toca hacer un puerta a puerta cuando hay un robo o un hecho, pedir al que tiene cámaras que autoricen revisar”, señaló el comandante, quien también indicó que la ciudad carece de drones y sistemas antidrones para fortalecer la vigilancia.

Frente a los robos que ocurren después de retiros bancarios, Gual pidió investigar una posible filtración de información a los delincuentes. El coronel respondió que el caso será revisado por las unidades de inteligencia e investigación criminal para establecer si hay personas involucradas.

Los operativos anunciados para noviembre y las medidas de vigilancia deberán traducirse en resultados concretos frente a los problemas de seguridad expuestos durante el debate.