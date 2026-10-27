Policía retiró a la fuerza a líder de taxistas en medio de protesta en aeropuerto de Bucaramanga

Bucaramanga

Hugo Ospina, líder de una asociación de taxistas a nivel nacional fue retirado por la fuerza de un sector del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga.

Varios policías se llevaron al dirigente porque interfería con el trabajo de los conductores de servicio público que llegaban a recoger pasajeros en la terminal aérea.

El hecho ocurrió durante el segundo día de protestas de los taxistas habilitados para recoger pasajeros en Palonegro. Los conductores de los vehículos amarillos no admiten la presencia de sus colegas de camionetas de servicio especial en una zona demarcada por la concesión Aeropuertos del Oriente.

Lea también: Conductora arrolló a un agente de tránsito y a un obrero frente a la Clínica Foscal en Floridablanca

Heny Mantilla Delgadillo, representante de los 220 taxistas que están autorizados para ingresar al túnel donde recogen a los pasajeros de los vuelos nacionales e internacionales dijo que 7 de sus compañeros no acataron el llamado a suspender labores.

Ante esa negativa, el señor Ospina les reclamó de forma airada; fue cuando intervino el grupo de policías para sacarlo de ese sector de Palonegro.

Minutos después fue dejado en libertad.