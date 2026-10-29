¿Se justifica la invitación del caricaturista ‘Matador’ al Senado? Congresistas debaten en 6AM W
Las senadoras María Irma Noreña del Partido de la U e Isabel Zuleta del Pacto Histórico, hablaron en Caracol Radio sobre el polémico episodio.
¿Se justifica la invitación del caricaturista ‘Matador’ al Senado? Congresistas debaten en 6AM W
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