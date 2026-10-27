Cinco capturados y un arsenal incautado en operativo contra el Clan del Golfo en Santander

Cinco presuntos integrantes de la subestructura Édgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo fueron capturados en flagrancia en zona rural de Puerto Wilches, Santander, durante una operación adelantada por tropas de la Quinta Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional.

El procedimiento se desarrolló en la vereda El Porvenir, luego de labores de inteligencia militar que permitieron ubicar a los presuntos integrantes de esta estructura armada que, según las autoridades, tendría presencia y actividad criminal en sectores del Magdalena Medio santandereano.

Entre los capturados se encuentra un hombre conocido con el alias de ‘Toro’, señalado como presunto cabecilla del componente criminal focalizado y quien llevaría alrededor de siete años, presuntamente, dentro de la organización. También fueron detenidos alias ‘Tatán’, ‘El Niño’, ‘Jordan’ y ‘Sayan’.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los cinco hombres estarían relacionados con actividades como extorsiones a comerciantes y habitantes, homicidios selectivos, instalación de retenes ilegales y recolección de información para facilitar las acciones del grupo armado.

Durante el operativo fueron incautadas seis armas de fuego, además de proveedores para fusil y 261 municiones de diferentes calibres. También fueron encontrados ocho teléfonos celulares, un radio de comunicaciones y dos motocicletas.

La operación se realizó en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con participación del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6 y la Policía Nacional.