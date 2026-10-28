“Me siento triste con Dayro”: El Arriero Herrera reveló la decepción tras su salida de Once Caldas

Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera rompió el silencio tras su salida de Once Caldas y confesó que una de las situaciones que más le dolió fue no recibir una llamada de Dayro Moreno. El entrenador antioqueño recordó la relación que construyeron durante tres años en el conjunto de Manizales y expresó su tristeza por la actitud del delantero después de su partida.

“Yo me siento triste con Dayro porque, con esta salida, ni una llamada. Eso es lo triste”, manifestó Herrera en una reciente entrevista con El Colombiano. Pese a su decepción, el técnico dejó claro que conserva el aprecio por el goleador y le desea que continúe cosechando éxitos en su carrera.

“Yo le deseo lo mejor a Dayro, que siga triunfando, que siga ganando cosas grandes”, agregó.

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El respaldo al goleador

El entrenador también recordó cómo fue su relación con Moreno y el respaldo que le brindó cuando llegó a Once Caldas. Según relató, en ese momento había dudas sobre la continuidad del atacante, pero él defendió sus condiciones y consideró que todavía tenía mucho para aportar al equipo.

“Cuando llegué a Once Caldas, Dayro ya estaba allí y había quienes pensaban que estaba de salida. Yo le dije a Pedro Sarmiento que Dayro era goleador y que debíamos darle la oportunidad”, explicó.

Herrera aseguró que durante los tres años que compartieron trabajó para acompañarlo y ayudarlo a potenciar sus capacidades, “yo creo que yo le di mucho, muchas cosas pasé con él, disfruté con él. Llegar a donde él llegó no es fácil pero con ayuda del cuerpo técnico lo llevamos hasta ahí”. Por eso, la falta de comunicación tras su salida tuvo un significado especial para el estratega.

Su balance en Manizales

Más allá de la situación con Dayro, el ‘Arriero’ defendió su gestión al frente del cuadro blanco. Recordó que encontró una institución comprometida con la amenaza del descenso y destacó que, con el trabajo del cuerpo técnico, los jugadores y los directivos, consiguieron alejar al equipo de ese panorama y devolverlo a la competencia internacional.

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Aunque su ciclo terminó en septiembre de 2026, Herrera manifestó su orgullo por lo conseguido durante esos tres años. Ahora, mientras disfruta de un periodo de descanso, espera definir su futuro profesional de cara a 2027.