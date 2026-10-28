Denuncian a siete magistrados de la Corte Constitucional por decisión sobre la pensional de Petro

El representante a la Cámara David Cote denunció penalmente a siete magistrados de la Corte Constitucional por presunto prevaricato por acción, debido a su decisión sobre la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro.

El congresista del Centro Democrático pidió investigar las actuaciones del alto tribunal durante la revisión de la ley.

La controversia se origina en la forma como la Corte resolvió el caso de la reforma luego de una primera devolución al Congreso para corregir vicios de procedimiento, el alto tribunal declaró exequibles algunas disposiciones y, en la misma sentencia, ordenó subsanar nuevamente otras. Además, fijó el 1° de abril de 2027 como fecha de entrada en vigor de las normas avaladas.

“En Colombia, quien legisla es el Congreso de la República, no siete magistrados. La independencia judicial no significa poder ilimitado”, afirmó Cote según posible extralimitación de funciones.

La denuncia está basada en una posible vulneración de los artículos 6, 241 y 121 de la Constitución. Según el congresista, el artículo 241 establece el procedimiento que debe seguir la Corte cuando encuentra vicios subsanables en una ley, donde debe devolverla para su corrección y, una vez subsanados, decidir sobre su constitucionalidad.

Por su parte, el artículo 121 prohíbe a cualquier autoridad ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, por lo que ordenar una segunda subsanación mientras se avalaba parte de la reforma no encaja en esa ruta.

Adicionalmente, la denuncia también recopila cuestionamientos en el salvamento de voto del conjuez Carlos Pablo Márquez Escobar al apartarse de la decisión mayoritaria.

Corresponderá ahora a la Comisión de Investigación y Acusación determinar si existen fundamentos para adelantar una investigación y establecer responsabilidades.

Hasta ese momento, se trata de una denuncia y no de una conclusión sobre la conducta de los magistrados