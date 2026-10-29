Santander: Registraduría inicia inscripción de cédulas para las elecciones territoriales de 2027

A un año de las elecciones de autoridades territoriales, previstas para el 31 de octubre de 2027, la Registraduría Nacional del Estado Civil inicia las primeras actividades del calendario electoral, que incluye la inscripción de cédulas, la recolección de firmas para candidaturas y otros trámites previos a los comicios.

Luis Felipe Cifuentes, delegado de la Registraduría en Santander, explicó en Caracol Radio que desde este sábado 31 de octubre comenzará la inscripción de ciudadanos que necesiten cambiar su lugar de votación, inicialmente en las sedes de la entidad en todo el país, durante los horarios habituales de atención.

El funcionario señaló que este trámite está dirigido especialmente a las personas que cambiaron de domicilio y necesitan actualizar su lugar de votación para ejercer su derecho al voto cerca de su nueva residencia.

La Registraduría habilitará jornadas de inscripción en los puestos de votación y, eventualmente, en otros espacios, como centros comerciales, con el propósito de facilitar el acceso de los ciudadanos.

Fechas clave del calendario electoral

Cifuentes también destacó que este 31 de octubre comenzará el registro de los comités inscriptores de candidaturas respaldadas por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, así como de los comités promotores del voto en blanco. Ese mismo día iniciará el periodo de recolección de apoyos ciudadanos mediante firmas.

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Otra fecha importante será el 30 de junio de 2027, cuando comenzará la inscripción de candidatos y listas de candidatos, y vencerá el plazo para registrar los comités correspondientes a candidaturas respaldadas por firmas.

De acuerdo con el calendario explicado por el delegado, el 31 de julio de 2027 comenzará la propaganda electoral en espacios públicos y vencerá el periodo de inscripción de candidatos. Además, el 8 de agosto se publicará el listado definitivo de aspirantes inscritos, mientras que el 31 de agosto finalizará la inscripción de ciudadanos para votar por cambio de lugar de domicilio.

El delegado recordó que el calendario contempla otras etapas, como la modificación de candidaturas entre el 2 y el 6 de agosto, y la designación de comisiones escrutadoras y claveros, cuyo plazo vence el 15 de octubre de 2027.