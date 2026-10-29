Bucaramanga restringe parrillero en moto y decreta toque de queda para menores en Halloween

Bucaramanga tendrá restricciones para motocicletas con parrillero y toque de queda para menores de edad durante la celebración de Halloween y el puente festivo. Las medidas comenzarán este viernes 30 de octubre y tendrán horarios diferentes.

Restricción de parrillero durante cuatro noches. Las motocicletas no podrán circular con acompañante entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. durante las noches del viernes 30, sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre.

Toque de queda para menores. Los menores de 18 años tendrán restringida la circulación entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m. los días viernes, sábado y domingo. La medida no está anunciada para la noche del lunes festivo.

800 uniformados para vigilar la ciudad. El dispositivo contará con 80 policías motorizados y unidades de apoyo del ESMAD. Habrá puestos de control y vigilancia en parques, centros comerciales, barrios y zonas de entretenimiento nocturno.

Controles a las caravanas de motociclistas. El alcalde Cristian Portilla advirtió que no se permitirán rodadas que incumplan las normas de tránsito o pongan en riesgo a otros ciudadanos.

“Somos respetuosos de las libertades en estas fechas, pero no vamos a permitir el desorden, el ruido, los desmanes, el vandalismo contra los bienes públicos y privados ni las prácticas ilegales que pongan en riesgo a nuestros ciudadanos”, señaló Portilla.