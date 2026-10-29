15.000 créditos del ICETEX para 2027: convocatoria abre el 3 de noviembre

Desde Bucaramanga, el ICETEX anunció la apertura de una convocatoria nacional con la que espera financiar los estudios de 15.000 nuevos estudiantes durante el primer semestre de 2027.

El anuncio se hizo hoy, jueves 29 de octubre en las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), con la participación del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el presidente del ICETEX, Richard Caicedo.

Las solicitudes comenzarán el próximo martes 3 de noviembre y estarán dirigidas a estudiantes de todo el país, no únicamente de Santander. Para todo 2027, la entidad proyecta llegar a 25.000 nuevos beneficiarios.

La convocatoria, denominada Tu talento hace el milagro, contempla financiación para carreras técnicas, tecnológicas, profesionales y programas de posgrado. Sin embargo, los beneficiarios deberán devolver los recursos de acuerdo con las condiciones de cada crédito.

¿Cuánto tendrán que pagar los estudiantes?

Una de las modalidades permitirá pagar el 30 % del crédito mientras el estudiante cursa su carrera y el 70 % restante después de graduarse.

Este esquema estará disponible para programas de ingeniería, arquitectura, ciencias naturales, educación, ciencias sociales, salud , excepto medicina, y otras áreas de formación.

Para quienes estudien Medicina, la distribución será diferente: deberán pagar el 40 % durante la carrera y el 60 % después de terminar sus estudios.

También habrá una línea para formación técnica y tecnológica, con una tasa preferencial equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más cinco puntos porcentuales.

Es decir, los créditos tendrán intereses y su costo dependerá de la modalidad escogida. No se trata de becas ni de financiación gratuita.

Regresan los créditos de sostenimiento y habrá una línea para damnificados

El ICETEX también anunció el regreso de los créditos de sostenimiento, dirigidos a estudiantes de instituciones públicas y privadas que necesitan recursos para cubrir gastos relacionados con su permanencia en la educación superior.

Otra de las novedades es la línea Gente Milagro, creada para estudiantes afectados por el terremoto del 10 de agosto. Está dirigida a personas registradas en los censos oficiales de damnificados y a quienes vayan a estudiar en instituciones de cinco departamentos afectados: Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Estos beneficiarios tendrán una tasa de interés del IPC más siete puntos porcentuales, con pagos del 30 % durante sus estudios y del 70 % después de graduarse.

La convocatoria también contempla financiación para posgrados en Colombia y en el exterior. En este último caso, se ofrecerán créditos de hasta 25.000 dólares para estudios y hasta 12.500 dólares para sostenimiento.

Además de los nuevos beneficiarios, cerca de 95.000 estudiantes que ya tienen créditos activos podrán renovarlos para el primer semestre de 2027. El plazo para completar ese proceso será hasta el 26 de febrero del próximo año.

Aunque el lanzamiento se realizó en Bucaramanga, la oferta estará disponible a nivel nacional y cada aspirante deberá consultar las condiciones y los plazos específicos de la línea de financiación a la que quiera acceder.