Adiós al hotel Bella Isla de San Gil: demolieron uno de los íconos del turismo en Santander

Bucaramanga

El hotel Bella Isla, uno de los edificios más representativos de San Gil, Santander ya es historia. El establecimiento había dejado de funcionar hace varios años, pero el inmueble seguía en pie hasta que en las últimas horas empezó a ser demolido para que en los próximos meses se construya una nueva sede la Universidad Industrial de Santander, UIS en la “Perla del Fonce”.

El hotel fue inaugurado durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, a mediados del siglo XX; pronto se convirtió en uno de los epicentros de la actividad turística en la provincia de Guanentá. El maestro Jorge Villamil Cordovez menciona el hotel en “Si pasas por San Gil”, una de las canciones más conocidas del folclor colombiano.

A lo largo de los años, el hotel empezó a declinar, hasta que en 1.995 fue adquirido por la gobernación de Santander bajo el mandato de Mario Camacho Prada. Posteriormente, fue entregado en comodato a particulares en un intento por revivir sus días de gloria.

Lea también: En Santander demandan ante el Consejo de Estado la revocatoria de reserva ambiental de la Amazonía

Durante la gobernación de Richard Aguilar Villa volvió a manos oficiales. Se quiso subastar a través de la Central de Inversiones S.A. una empresa estatal colombiana, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sin que se lograra el cometido.

Al final del mandato del exgobernador Mauricio Aguilar Hurtado el predio donde estaba el hotel fue transferido a la Universidad Industrial de Santander, UIS que proyecto en las 7 hectáreas. Finalmente, el lunes 26 de octubre comenzaron las labores de demolición.

El proyecto de la UIS

En la ficha técnica del proyecto de la Universidad Industrial de Santander, UIS, figura una inversión de $200 mil millones “con los estándares normativos de seguridad y accesibilidad, con el fin de mejorar las condiciones para la formación de profesionales en el departamento de Santander”.

La UIS informa que el proyecto acogerá a 2.200 estudiantes. Se construirán un centro de convenciones; un auditorio; un coliseo, biblioteca, 14 laboratorios, 6 salas de cómputo y 20 aulas de clase.

También se adecuará un parque urbano, zonas de estacionamiento, edificio de Bienestar Universitario, áreas administrativas y de mantenimiento. En total, la construcción ocupará 47.849 metros cuadrados.